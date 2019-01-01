ماركينيوس يكشف عن مكان اعتزله وهدفه الشخصي القادم

اللاعب البرازيلي يغازل مشجعي باريس سان جيرمان بتصريحات عاطفية

غازل النجم البرازيلي ماركينيوس مشجعي باريس سان جيرمان، بتصريحات من النوع العاطفي، لإظهار تمسكه بالبقاء في "حديقة الأمراء" إلى أن يفكر في اتخاذ قرار الاعتزال.

وفي الوقت ذاته، كشف عن أهدافه الشخصية كلاعب، حيث تمنى أن يثبت للجميع أنه يستحق أن يكون المدافع الأفضل على مستوى العالم.

وقال الدولي البرازيلي في تصريحات صحفية "هدفي أن أكون أفضل مدافع في العالم، وهذا يعني الكثير بالنسبة لي لأنه أحد أهدافي الشخصية، وبالتبعية من الممكن أن يساعدني في تحقيق أهداف الفريق".

وعن استعداده لحمل شارة القيادة في المستقبل غير البعيد، قال "إذا كان يجب أن أكون القائد، فسوف أقوم بعملي بأفضل طريقة ممكنة، لكن من الواضح أن تياجو سيلفا يستحق الشارة".

وسُئل عن شعوره بعد اللافتة التي رفعها عشاق النادي للتعبير عن إعجابهم به، قال "كانت لقطة عاطفية، وكل أفراد أسرتي كانوا معي في الملعب وأمي كذلك".

وأكمل "أنا دائمًا أحاول أن أبذل كل ما في وسعي من أجل الفريق، وأعتقد أن هذا ما يُثير إعجاب مشجعي النادي".

وفي الختام سُئل "هل تنوي إنهاء مسيرتك في باريس؟ نعم خاصة إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة، وما دمت سعيدًا بوجودي مع النادي، فسوف أقدم كل ما لدي من أجل الجمهور".