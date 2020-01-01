ماركينيوس يُدافع عن نيمار: لم يستخدم إهانات عنصرية أبدًا!

أتمنى بقائه دائمًا في باريس..

أصر ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان، على أن زميله نيمار لم يستخدم يومًا أي إهانات عنصرية، مشيرًا إلى أن مزاعم هجومه العنصري على لاعبي مارسيليا ليست منطقية.

نيمار اتُهِم بتوجيه إهانات عنصرية لهيروكي ساكاي، لاعب مارسيليا، خلال مباراة الفريقين في الدوري منذ أسابيع والتي شهدت خمس بطاقات حمراء كان من ضمنها الدولي البرازيلي.

مصادر فرنسية ادّعت أن مارسيليا يمتلك فيديو لنيمار وهو يسب ساكاي، في الوقت الذي يقول فيه نيمار أنه من تعرض إلى إهانات عنصرية ولكن من ألفارو جونزاليس مدافع مارسيليا.

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بدوره، خرج ماركينيوس إلى الصحف وأكد براءة مواطنه، فقال "أعرف نيمار، إنه شخص لا يستخدم إهانات عنصرية أبدًا".

كما أضاف "من الصعب الحكم، فأنا لم أكن في الملعب أو بجواره أثناء المشادات وكذلك لم أشاهد اللقطات. لكن بالنسبة لأي شخص يعرف نيمار، فإنه شخص لا يمزح بكلمات مثل هذه، ولا أظنه قد فعلها".

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وعلى صعيدٍ متصل، أعرب البرازيلي عن أمله في استمرار نيمار وكيليان مبابي لفترة طويلة في باريس سان جيرمان رغم ما يلقياه من اهتمام ضخم من كبار أندية العالم.

ماركينيوس قال "أنا أناني عندما يتعلق الأمر بهما، أريدهما أن يبقيا هنا إلى الأبد. لقد جددت عقدي وآمل أن يفعل ذلك زملائي أيضًا".

وتابع "لكن لكل شخص أهدافه وحياته الخاصة، وبالطبع فإنني أريد أن يبقى نيمار ومبابي معنا".

يذكر أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، قد أكد استمرار نيمار ومبابي في ملعب حديقة الأمراء لفترة طويلة رغم مزاعم أنهما يفكران في المغادرة الصيف المقبل.