من هو ماركو مارين؟ لاعب الأهلي السعودي الجديد والمُلقب بميسي الألماني

نجح الأهلي السعودي في التعاقد مع ماركو مارين من أجل تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية، فمن هو وما هي أبرز الأندية التي لعبها له في مسيرته؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

أعلن الأهلي السعودي عن نجاحه في التعاقد مع الألماني الدولي ماركو مارين قادمًا من صفوف النجم الأحمر الصربي، في صفقة مهمة للغاية للراقي من أجل دعم صفوف الفريق بأفضل شكل ممكن في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يسعى الإمبراطور بقيادة السويسري جروس للمنافسة على لقب الدوري بكل قوة.

ياتي تعاقد الأهلي مع مارين استكمالًا للصفقات المميزة التي تتم في الدوري السعودي الذي أصبح يضم نخبة من أبرز المحترفين السابقين في أوروبا مثل الثنائي جيوفينكو وجوميز مع الهلال، وكذلك بالنسبة للنصر الذي يضم بين صفوفه النيجيري أحمد موسى والبرازيلي مايكون المدافع السابق لفريق بورتو البرتغالي، لذا توجب على قلعة الكؤوس ضم أفضل اللاعبين لمنافستهم.

لكن من هو الألماني ماركو مارين تيمو؟ ما أبرز الأندية التي لعبها في مسيرته، ولماذا قرر الأهلي السعودي التعاقد معه في الوقت الراهن؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

من هو ماركو مارين؟

ماركو مارين هو صانع ألعاب ألماني وُلد 13 مارس من عام 1989 في البوسنة من اب وام بوسنيين،ولكن بسبب وظيفة والدته هاجرت العائلة إلى ألمانيا واستقر بها المطاف في مدينة فرانكفورت، ومن ثم بدأت مسيرة اللاعب بعد أن انضم لرديف إينتراخت فرانكفورت قبل أن ينضم لرديف بروسيا مونشنغلادباخ والذي كان بمثابة الانطلاقة الحقيقية له.

تم تصعيد ماركو مارين للفريق الأول مع بروسيا ولعب أولى دقائقه معهم ضد فريقه السابق إينتراخت فرانكفورت، وتمكن من إحراز أول أهدافه معهم في إحدى مباريات الكأس ويا لها من بداية حيث هز مارين الشباك ثلاث مرات في غضون ربع ساعة تقريبًا، بداية كانت كالحلم ولكنه لم يدم طويلًا مع فريق مونشنغلادباخ.

انتقل مارين إلى فيردر بريمن في عام 2009 وهُناك بدأ يلمع نجمه وتمكن من تقديم أداء مميز في الفترة التي لعب فيها بجوار مسعود أوزيل وآرون هانت، وفي موسم 2010/11 نجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة 11 آخرين، بعد رحيل أوزيل إلى ريال مدريد وبدلًا من أن يقوم بتعويضه، هبط مستوى مارين بشدة وبشكل غير متوقع أبدًا.

منح تشيلسي فرصة ثانية لصانع ألعاب فيردر بريمن السابق، وتعاقد معه في 2012 ولكن فترة مارين مع البلوز كانت للنسيان، حيث فشل الألماني في ترك بصمته مع العملاق الإنجليزي وتمت إعارته لأكثر من فريق أبرزهم إشبيلية وفيورنتينا، على الرغم من ذلك إلا أنه وفي حوار صحفي مع كيكر الألمانية لم يبدِ أي ندم على الانضمام للفريق اللندني، بل توجه لهم بالشكر على الاهتمام به ورعايته طيلة فترة تواجده معهم.

انضم مارين لأولمبياكوس الألماني وهناك بدأ يستعيد مستواه مرة أخرى ولكنه سرعان ما رحل إلى صفوف النجم الأحمر عقب تأهل الفريق الصربي لمجموعات دوري أبطال أوروبا في موسم 2018/19، ليتم الاستعانة به من أجل الاستفادة من خبراته الأوروبية، وفي يناير من العام الحالي، تمكن الأهلي السعودي من التعاقد معه مقابل 2 مليون يورو.

الأندية التي لعب لها ماركو مارين:

الفريق الفترة لعب سجل بروسيا مونشنغلادباخ 2006 - 2009 72 12 فيردر بريمن 2009 - 2012 116 13 تشيلسي 2012 - 2013 16 1 إشبيلية 2013 - 2014 30 2 فيورنتينا 2014 - 2015 4 2 أندرلخت 2014 - 2015 8 0 طرابزون سبور 2015 - 2016 23 4 أولمبياكوس 2016 - 2018 59 12 النجم الأحمر 2018 - 2020 56 11

ماركو مارين.. من ميسي إلى مَنسي ألمانيا

اشتهر الألماني ماركو مارين بوصفه "ميسي ألمانيا" بسبب تشابه البنية الجسدية لكلا اللاعبين، بالإضافة إلى بعض الفنيات مع الفارق بالطبع، حيث يمتاز لاعب تشيلسي السابق بالسرعة، القدرة على المراوغة، كما يمكنه الللعب في أكثر من مركز في خط الهجوم، على الطرف الأيسر كجناح، كصانع ألعاب أو كمهاجم ثانٍ، ولكنه لم يثبت تلك الإمكانيات التي يمتلكها لعدة أسباب. بمجرد انضمام مارين إلى تشيلسي ولصعوبة تأقلمه مع الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الموسم الأول، تمت إعارة اللاعب إلى أندية أخرى، وهي سياسة البلوز في السنوات الأخيرة مع أغلب اللاعبين الشباب، ولكن موسم 2014/15 كان كارثيًا للألماني بسبب معاناته مع الإصابات، حيث صّرح وقال: لم أكن سعيدًا في عامي الأول مع تشيلسي، تمت إعارتي إلى فيورنتينا ثم أندرلخت الذي يعد مكانًا رائعًا، ولكنني لم أشارك للإصابات.

بدأ مارين باستعادة الثقة في قدراته مرة أخرى بعد إعارته إلى طرابزون سبور التركي على الرغم أن إحصائياته لم تكن مبهرة، ولكن الأهم بالنسبة له كما صّرح هو مشاركته لعدد كبير من المباريات دون التعرض للإصابات، حيث تحدث وقال: أنا مقتنع بإن انتقالي لطرابزون سبور أعادني إلى الواجهة مرة أخرى، لعبت كثيرًا ولم اتعرض للإصابة طيلة هذا الموسم. استعاد مارين لياقته البدنية مرة أخرى، ولكن لسوء الحظ كان تشيلسي قد قرر بيع اللاعب إلى أولمبياكوس اليوناني، واستطاع تقديم أداء جيد مع الفريق الإغريقي وكان حاسمًا لهم في أهم لحظات التتويج بلقب الدوري بعد أن أحرز هدفًا رائعًا ضد فريق جيانينا بتسديدة بعيدة المدى وكان هذا الفوز مهمًا للغاية، لأنه أعاد الفريق لصدارة الترتيب مرة أخرى بعد مرور 15 جولة. لسوء الحظ لم يكن تطور مستوى مارين كافيًا لعودته للمنتخب الألماني مجددًا، بعد أن ظهرت العديد والعديد من المواهب في السنوات الأخيرة، ليتحول ميسي ألمانيا إلى أكثر لاعب منسي مقارنًة بالتوقعات الكبيرة التي لاحقته في بداية مشواره في البوندسليجا. اقرأ أيضاً.. رسميًا | الأهلي يدعم وسطه بماركو مارين سطوع النجم الأحمر لماركو مارين في صربيا

لم يخيب ماركو مارين ظن النجم الأحمر بعد أن استعان به الفريق من أجل قيادة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي عاد إليها بعد سنوات طويلة من الغياب عن دور المجموعات، ويكفي القول بأن مارين كان أحد نجوم مباراة ليفربول التي تمكن فيها ماركو مارين من صناعة هدفي الفوز على حامل اللقب في النسخة ذاتها.

يمكن القول بإن مارين أخيرًا كان على قدر التوقعات، وبات هو النجم الأول للفريق الصربي منذ انضمامه لهم، في موسم 2018/19 نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 8 آخرين في 22 مباراة لعبها في الدوري، وفي خمس لقاءات لعبها في دوري أبطال أوروبا تمكن من إحراز هدف وصناعة 3 آخرين، ليُتوج بلاعب الموسم في الدوري الصربي.

بدأ ماركو مارين الموسم الحالي بشكل رائع للغاية ، تم تعيينه قائدًا جديدًا من قبل المدرب تيرزيتش، واستطاع صناعة 6 أهداف وتسجيل 3 آخرين في 12 مباراة لعبها في الدوري الصربي، وفي التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا صنع 3 أهداف وسجل هدف وحيد، وفي البطولة ذاتها صنع هدفين في 6 لقاءات لعبها في النسخة الحالية.

تعاقد الأهلي السعودي مع ماركو مارين في الوقت الراهن هو ما يؤشر بإن الصفقة ستكون ناجحة، لأن اللاعب استطاع أخيرًا الانتهاء من كابوس الإصابات، وسينضم للراقي بعد أن تمكن من إثبات نفسه مرة أخرى، على الرغم أن ذلك حدث متأخرًا ولكنه من المتوقع ألا يؤثر ذلك كثيرًا على أدائه بسبب الخبرة التي بات يتمتع بها.