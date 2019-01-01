ماركوس بيرج: غياب الأهداف؟ لست قلقًا، أؤدي دوري بالملعب جيدًا!

اللاعب السويدي لم يُسجل أي هدف هذا العام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماركوس بيرج مهاجم العين الإماراتي ومنتخب السويد عدم قلقه جراء غياب أهدافه مع الطرفين هذا العام، موضحًا أنه يقوم بأدواره في الملعب جيدًا وما يهمه هو فوز فريقه بغض النظر عمن يُحرز الأهداف.

ولعب بيرج 3 مباريات مع السويد و5 مع العين في 2019 لم يُسجل خلالها أي هدف، وقد نقلت عنه صحيفة الإمارات اليوم قوله لإحدى القنوات السويدية عقب انتصار منتخب بلاده على رومانيا في تصفيات يورو 2020 أنه لا يُشارك كثيرًا مع العين والسويد ولذا لا يُحرز الأهداف.

مضيفًا "تزايدت الانتقادات بسبب عدم إحرازي الأهداف عقب مشاركتي في مونديال روسيا، لكني كنت أقوم بالمطلوب مني، ولم يحالفني التوفيق، وقد أنهيت تلك الحالة بالتسجيل خلال مباراة روسيا في دوري الأمم الأوروبية".

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"كان أمرًا جيدًا وشعرت بالسعادة لأني سجلت، لكن في نفس الوقت فأنا واثق من بذلي قصارى جهدي مع الفريق، وقد يكون حصولي على فرص قليلة من الأسباب التي جعلتني أحرز أهدافاً قليلة في المباريات الماضية".

تابع "من الطبيعي أن أنتقد من الجمهور ووسائل الإعلام، وأنا من جانبي سأعمل على تخطي هذه المرحلة بالتركيز بشكل أكبر في المباريات المقبلة، رغم إيماني التام بأن الأهم هو فوز العين أو السويد، بعيدًا عن الأسماء التي أحرزت الأهداف، إذ إنني أقوم بأدوار أخرى داخل الملعب، إلى جانب رغبتي في إحراز الأهداف".

يُذكر أن بيرج لم يُسجل أي هدف في مونديال روسيا 2018، ويعود آخر هدف أحرزه مع منتخب السويد إلى مباراة روسيا في نوفمبر الماضي.