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ماركا| برشلونة يسقط جريزمان من حساباته

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النادي الكتالوني يصرف النظر عن التعاقد مع اللاعب أنطوان جريزمان

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قررت إدارة نادي برشلونة صرف النظر عن التعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة ماركا الإسبانية.

وكان جريزمان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة بعد التتويج مع منتخب فرنسا بكأس العالم روسيا 2018، قبل أن يقرر البقاء مع الروخيبلانكوس.

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وفقًا للتقارير الأخيرة فإن جريزمان كان قد حاول فتح باب المفاوضات مع برشلونة مرة أخرى، لبحث إمكانية انتقاله إلى قلعة كامب نو في ميركاتو الصيف المقبل.

في المقابل ذكرت الماركا أن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة كان قد استبعد فكرة التعاقد مع جريزمان، بعد أن رفض الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي.

وأحرز اللاعب البالغ من العُمر 28 عامًا 18 هدفًا في 39 مباراة مع فريق العاصمة الإسبانية هذا الموسم في مختلف المسابقات.

يذكر أن جريزمان كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال إلى البريميرليج من بوابة مانشستر يونايتد.

 

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