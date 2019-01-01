مينيوليه يريد المشاركة ولا يعلم شيئًا عن مستقبله مع ليفربول

البلجيكي خاض مباراتين فقط الموسم الحالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

ينتظر الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه، فتح باب الرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف المقبل.

ولا يعيش الحارس البلجيكي أياماً سعيدة مع الريدز، حيث لم يصبح الخيار الأول منذ انضمام البرازيلي أليسون في الصيف الماضي.

ورغم إعارة لوريس كاريوس إلى بشكتاش التركي، إلا أن مينوليه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة، حيث شارك في لقاءين فقط.

وعلق البلجيكي البالغ 31 عامًا: "الموسم الحالي، هناك شيء لابد من تقبله، لكن فعلياً أود المشاركة، ولهذا أعمل كل يوم وأحاول أن أواصل العمل في طريقي".

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تحذير: لسنا مسؤولين عن عواقب أسبوع الفيفا 🤒#YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/JWe49T4aba — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 26, 2019

وتابع: "لا أعلم إذا كان متاح لي الرحيل في الصيف، لازال لدي موسمين في عقدي مع ليفربول، وأنا الآن أركز على مباريات ليفربول وبلجيكا، وسنرى لاحقًا".

وخاض مينيوليه منذ انضمامه لصفوف ليفربول، 55 مباراة في جميع المسابقات قادماً من سندرلاند.