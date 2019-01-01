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الدوري الإنجليزي الممتاز

مينيوليه يريد المشاركة ولا يعلم شيئًا عن مستقبله مع ليفربول

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Getty Images
البلجيكي خاض مباراتين فقط الموسم الحالي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

ينتظر الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه، فتح باب الرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف المقبل.

ولا يعيش الحارس البلجيكي أياماً سعيدة مع الريدز، حيث لم يصبح الخيار الأول منذ انضمام البرازيلي أليسون في الصيف الماضي.

ورغم إعارة لوريس كاريوس إلى بشكتاش التركي، إلا أن مينوليه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة، حيث شارك في لقاءين فقط.

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وعلق البلجيكي البالغ 31 عامًا: "الموسم الحالي، هناك شيء لابد من تقبله، لكن فعلياً أود المشاركة، ولهذا أعمل كل يوم وأحاول أن أواصل العمل في طريقي".

وتابع: "لا أعلم إذا كان متاح لي الرحيل في الصيف، لازال لدي موسمين في عقدي مع ليفربول، وأنا الآن أركز على مباريات ليفربول وبلجيكا، وسنرى لاحقًا".

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وخاض مينيوليه منذ انضمامه لصفوف ليفربول، 55 مباراة في جميع المسابقات قادماً من سندرلاند.

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