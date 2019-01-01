مارسيليا وبداية رحلة استعادة رونق الماضي

الفريق بدأ في نفض الغبار من على نفسه هذا الموسم

يعيش مارسيليا هذا الموسم، فترة كبيرة من النجاحات، في محاولة منه لاستعادة أمجاد الماضي والعودة للمنافسة على البطولات.

نادي الجنوب الفرنسي، يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الليج 1 هذا الموسم برصيد 34 نقطة بعد لعب 17 جولة.

أبناء المدرب بواش يقدمون هذا الموسم، نتائج وأداء يذكر الجماهير بماضي الفريق العريق، ومنافسته على البطولات.

مارسيليا هذا الموسم تعرض للخسارة في ثلاث مباريات فقط، وهو نفس عدد المباريات التي خسرها باريس سان جيرمان المتصدر، كما أن مستوى الفريق هذا الموسم مغاير تماماً للمواسم الأخيرة.

بطل دوري أبطال أوروبا موسم 1993، يعد المنافس الوحيد لباريس سان جيرمان هذا الموسم على اللقب المحلي، خاصة في ظل تراجع مستوى الفريق العاصمي.

الفريق يتميز هذا الموسم بالقوة الهجومية، وتسجيله في معظم المباريات التي لعبها، ولكن بالرغم من قوة مارسيليا الهجومية، واحتلاله المركز السادس كأقوى خط هجوم، إلا أنه من أكثر الفرق استقبالاً للأهداف، مما جعل الإدارة والجهاز الفني يفكران في تدعيم الخط الخلفي للفريق خلال يناير القادم.

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يجب أيضاً على اللاعبين والجهاز الفني، استغلال حالة التخبط الطفيفة التي يمر بها باريس هذا الموسم، لمحاولة تضيق الخناق عليهم وملاحقتهم على صدارة الدوري، ليستعيد الفريق أمجاد 2010 عندما حقق أخر ألقابه في بطولة الدوري.

والآن يبقى السؤال هل يستطيع مارسيليا مواصلة السير على نفس النهج حتى نهاية الموسم، أم يسقط ويفشل مشروعه؟.