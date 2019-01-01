هل يُنقذ مارسليا آرسنال من "ورطة" المدير الرياضي؟

خيار جديد لمنصب المدير الرياضي في ملعب الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال آرسنال يبحث عن مدير رياضي للنادي، بعد فشله في إقناع مونتشي ومارك أوفر مارس بالموافقة على العمل معه.

النادي كان قد استهدف مونتشي خاصة بعد انفصاله عن روما، لكن الرجل الإسباني فضل العودة لناديه السابق إشبيلية، وبعدها وجه أوفرمارس ضربة جديدة للمدفعجية بتجديد تعاقده مع أياكس أمستردام بعدما كان المرشح الأبرز للمنصب.

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صحيفة ليكيب أشارت أن أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لمارسيليا أصبح المرشح الأبرز لشغل هذا المنصب في آرسنال، خاصة بعد تولي راؤول سانيلي مسؤولية القسم الرياضي في النادي، والذي سبق له العمل مع حارس المرمى السابق في برشلونة لعدة سنوات.

زوبيزاريتا وبعد عامين ونصف مع مارسيليا، أبدى رغبته بالرحيل لخوض تجربة جديدة خاصة أن الأجواء في النادي الفرنسي لم تعد مشجعة كثيرًا، وأن علاقته مع المدرب رودي جارسيا ليست في أفضل حالاتها، وهو ما قد يُسهل من مهمة آرسنال التعاقد معه.