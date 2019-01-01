كاسياس: زيدان يُذكرني بدل بوسكي

حارس مرمى ريال مدريد الأسطوري يُقارن بين المدربين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو أن زين الدين زيدان يُذكره بمدربه السابق في ريال مدريد ومنتخب إسبانيا "فيثينتي دل بوسكي".

وتحدث حارس مرمى الريال لمدة 16 عامًا عن زميله السابق الذي يشغل حاليًا منصب المدير الفني للفريق الإسباني قائلًا "ليس من السهل أبدًا الانتقال من اللعب إلى التدريب، قد يظن البعض أن تلك الخطوة سهلة بالنسبة للاعب هو ضمن الأفضل في تاريخ اللعبة، وقد رأينا هذا بأعيننا على الملعب، لكن تلك الخطوة لم تكن ناجحة في العديد من الحالات المشابهة".

أضاف "يبدو أن زيدان متحكم دومًا في الوضع. هو أيضًا مدرب شاب لديه علاقات جيدة مع اللاعبين وسعيد بكونهم نجومًا. حين أراه في المؤتمرات الصحفية أتذكر فيثينتي دل بوسكي".

مورينيو يُطمئن سانتوس على مستقبله في منتخب البرتغال

"دل بوسكي لم يكن أبدًا المدرب الباحث عن الأضواء، كان سعيدًا بترك هذا للاعبين. كان هكذا حين كان مدربنا في ريال مدريد بين عامي 2000 و2004، وزيدان بالنسبة لي مشابه جدًا له".

يُذكر أن زيدان وبعد تتويجه مع الريال بثلاث نسخ من دوري أبطال أوروبا، قرر الرحيل خلال الصيف الماضي، ليتعاقد النادي مع جولين لوبيتيجي الذي لم يُحقق النتائج المرجوة ليُقال وتُسند المهمة للمدرب المؤقت سانتياجو سولاري والذي لم ينجح كذلك مما أجبر الإدارة على الخضوع لشروط المدرب الفرنسي وإعادته لمنصبه في مدريد.