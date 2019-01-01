صحيفة: زيدان طلب من بيريز استمرار مارسيلو

اللاعب كان في طريقه للمغادرة، لكن كل شيء قد يتغير الآن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة أبولا البرازيلية أن زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد طلب من الرئيس فلورينتينو بيريز استمرار المدافع مارسيلو ضمن صفوف الفريق.

ولا يحظى مارسيلو بوقت جيد في ريال مدريد منذ رحيل زيدان ثم جولين لوبيتيجي، إذ فضل عليه سانتياجو سولاري الشاب سيرجيو ريجيلون لأنه يمنحه ضمانات دفاعية أكبر، ولم يلعب الظهير الأيسر سوى 25 مباراة رسمية هذا الموسم سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4.

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وفيما كان يُرجح رحيل اللاعب نهاية الموسم الجاري، خاصة لليوفنتوس حيث سيجتمع مجددًا مع صديقه كريستيانو رونالدو، أوضحت الصحيفة أن كل شيء قد يتغير الآن بعودة زيدان الذي يرى مارسيلو أحد قادة الفريق ويُفضل العمل على استعادته لمستواه ومكانه في التشكيل الأساسي.

وأضافت أبولا التي نقلت عنها صحيفة آس الإسبانية أن المدرب الفرنسي سيتحدث خلال الأيام القليلة القادمة مع مارسيلو، وسيُحدد خلال هذا الاجتماع مصير اللاعب، إن كان الرحيل لوجهة أخرى أو البقاء حتى نهاية عقده عام 2022.