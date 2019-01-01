باريس سان جيرمان يستغل فيراتي لخطف دي ليخت من برشلونة

الفريق الفرنسي يرغب في بناء فريق جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خسر باريس سان جيرمان صراعه مع برشلونة لضم فرينكي دي يونج نجم وسط أياكس أمستردام، لكنه لا ينوي تكرار السيناريو ذاته مع زميله المدافع ماتياس دي ليخت.

دي ليخت مطلوب من عديد الأندية الأوروبية وأبرزها يوفنتوس ومانشستر سيتي، ورغم إعلان اللاعب رغبته اللعب في برشلونة الموسم القادم، إلا أن باريس سان جيرمان لن ييأس من محاولة إقناعه بتغيير رأيه قبل توقيع العقود مع البارسا.

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صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أوضحت أن النادي الفرنسي وبعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد يرغب في تجديد صفوفه قبل انطلاق الموسم القادم، ويضع دي ليخت على رأس أهدافه الدفاعية.

وأضافت أن خطة النادي لخطف قائد أياكس من برشلونة تعتمد على استغلال مفاوضات تجديد عقد لاعبه ماركو فيراتي، إذ ستكون هناك فرصة للحديث مع مينو رايولا وكيل اللاعبين لإقناعه بالصفقة، وقد يشترط باريس سان جيرمان ضم دي ليخت لضمان استمرار نجم الوسط الإيطالي في ملعب حديقة الأمراء للموسم القادم.