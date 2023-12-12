مارسيلو جاياردو يحمس جماهير الاتحاد .. ومدرب أوكلاند سيتي يتحدى!

تصريحات جاياردو وريرا قبل مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

وجّه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، رسالة أخيرة، قبل انطلاق مباراة الفريق "الأولى"، في مسابقة كأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد يواجه أوكلاند سيتي، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الدور الأول من مسابقة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.

وقال جاياردو في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، إن نجوم العميد الاتحادي، يشعرون بـ"الحماس"؛ للخروج إلى الملعب وتقديم مباراة كبيرة، أمام الجماهير الحاضرة في ملعب "الجوهرة المشعة".

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وشدد المدير الفني الأرجنتيني، على أن نادي الاتحاد، سيحاول إسعاد جماهيره؛ بتحقيق الفوز على أوكلاند سيتي، والتأهل إلى الدور الثاني من البطولة العالمية.

ومن ناحيته.. علق الإسباني ألبيرت ريرا، المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي، على مواجهة الاتحاد؛ قائلًا: "جميل أن تكون لدينا مباراة بهذا الحجم.. نحن محفزون وسعداء أن نكون هنا".

وأكد ريرا، على أن فريقه استعد جيدًا لهذه المباراة، من خلال المنافسات السابقة؛ حيث يهدف إلى تقديم مستوى رائع، وإنهاء الـ90 دقيقة، دون الشعور بـ"الندم" أو التقصير.