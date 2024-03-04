مارسيلو جاياردو: نجوم الاتحاد "متعطشون" .. ولم أقل إن الهلال الأقوى في آسيا!

تصريحات مارسيلو جاياردو قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد..

فاجأ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عملاق الرياض الهلال، قبل الكلاسيكو الذي سيجمع بين الفريقين، مساء غدٍ الثلاثاء.

الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جاياردو قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ذكرت بعد مباراة الفريقين الأخيرة، أن الهلال الأقوى في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ولم أقل في آسيا".

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وأضاف المدير الفني الأرجنتيني: "لكن.. الأرقام والإحصائيات تثبت أن الزعيم الهلالي، فريق قوي آسيويًا، وهذا لا يعني أننا غير جاهزون لهذا الكلاسيكو الجديد".

وأشار مارسيلو جاياردو، إلى أنه سيحاول الاستفادة من الأخطاء التي وقعها فيها الفريق الاتحادي أمام الهلال، في مباراة الدوري الأخيرة، حتى لا يكررها على المستوى الآسيوي، مؤكدًا على أنه يملك لاعبين متعطشين لتحقيق الانتصارات والتتويج بالألقاب.

وعن الغيابات الكثيرة في الفريق.. أكد جاياردو، على أنه لا يعتمد سوى على اللاعب الجاهز 100%، ويستبعد أي اسم يشعر بأنه لم يصل إلى أعلى مستوياته الفنية والبدنية.

جدير بالذكر أن الاتحاد، خسر (1-3) أمام الهلال، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.