مارسيلو بروزوفيتش .. الجُندي "المجهول - المعلوم" الذي أحرج الجميع!

حان الوقت ليأخذ بروزوفيتش حقه مع النصر

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غاب تاليسكا أو أي لاعب آخر، ستجد النصر كما هو لا يتأثر والفريق يقدم المستوى المطلوب، ولكن إذا غاب النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ستجد أن هناك أزمات في الجانبين الهجومي والدفاعي.

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وخلال مباراة النصر والخليج، لعب بروزوفيتش دورًا كبيرًا في الانتصار الذي حققه العالمي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وكعادته واصل بروزوفيتش تألقه، وساهم بشكل كبير في خروج النصر دون تلقي أي أهداف "كلين شيت"، بعد فترة من المعاناة في مباريات دوري روشن من استقبال الأهداف.

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حضر بروزوفيتش .. حضرت المتعة!

أكثر ما ميّز نادي النصر خلال مباراة الخليج، هو اللعب الجمالي، الأمر الذي جعلنا ننتظر كل أسبوع مباراة العالمي، من أجل الاستمتاع بها، نظرًا لما يقدمه الفريق من أداء رائع تحت قيادة البرتغالي لويس كاسترو.

خلال مباراة الخليج، حافظ لاعبو النصر على الكرة بشكل كبير، وكان الوصول إلى مرمى الخصم بإمتاع عن طريق التمريرات القصيرة، فأقل هجمة كانت بها من 10 إلى 12 تمريرة!

تلك التمريرات الجندي المجهول فيها هو بروزوفيتش، الذي لعب دورًا كبيرًا فيها، حيث كان حلقة الوصل الحقيقية رفقة البرتغالي أوتافيو بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

ولذلك فإن تواجد بروزوفيتش في الملعب، دائمًا ما يُعطي شكلًا جماليًا للفريق، ليستطيع أن يؤكد على أنه صفقة الموسم للنصر واللاعب الذي لا غنى عنه في تشكيل الفريق.

كيف أحرج بروزوفيتش الجميع؟

عندما يغيب بروزوفيتش عن وسط ملعب نادي النصر، يُحاول كاسترو أن يجد البديل، بالدفع بالإيفواري سيكو فوفانا بدلًا منه، أو عبد المجيد الصليهم.

فوفانا والصليهم يقدمان مستويات رائعة بلا شك، ولكنهما لا يستطيعان تعويض بروزوفيتش، ومع عودة النجم الكرواتي تجد أن الأمور أصبحت كما اعتاد جمهور النصر منذ بداية الموسم.

SHAHID