مارسيال يعادل رقم رونالدو في ديربي مانشستر

رونالدو حقق رقمه خلال موسم 2006/07

حطم أنطوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد، بعض الأرقام القياسية الصامدة في ديربي مانشستر الصامدة منذ سنوات عديدة.

وسجل مارسيال هدف تقدم الشياطين الحمر، على حساب سيتي في إطار المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 29 من البريميرليج

وبعد هدف اليوم، أصبح مارسيال أول لاعب يسجل في ثلاث مباريات متتالية بديربي مانشستر، منذ إريك كانتونا الذي سجل خمس مرات في الفترة من مارس 1993 وحتى إبريل 1996.

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كما انه أصبح أول لاعب يسجل في مانشستر سيتي، على أرضه وخارجها في موسم واحد من الدوري، منذ كريستاينو رونالدو في 2006/07.

وعادل رقم آداما تراوري لاعب ولفرهامبتون، في التسجيل ذهاباً وإياباً بمانشستر سيتي هذا الموسم.

جدير بالذكر أن النتيجة تشير إلى تقدم الشياطين الحمر، بهدف مارسيال، بعد نهاية الشوط الأول.