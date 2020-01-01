مارتينيلي: رُفضت 4 مرات في مانشستر يونايتد وحظي سيئ مع ميسي

الشاب البرازيلي يتذكر زياراته وتدريباته مع مانشستر يونايتد وبرشلونة قبل انتقاله إلى آرسنال

كشف مهاجم آرسنال الشاب جابرييل مارتينيلي، عن كواليس جديدة، عن فشل عملية انتقاله إلى مانشستر يونايتد قبل عدة سنوات.

وأشار البرازيلي البالغ من العمر 18 عامًا، إلى أنه قضى 4 فترات معايشة أمام أعين بول بوجبا، مروان فيلايني وباتريس إيفرا وآخرون، وعلى 4 سنوات، على أمل أن ينتهي به المطاف مع النادي بشكل رسمي، لكن الأمور لم تسير معه كما كان يُخطط.

وعن هذه القصة، قال مارتينيلي لموقع " "FourFourTwo الرياضي "كانت هناك شراكة بيم إتوانو ومانشستر يونايتد، وبسببها حصلت على فرصة الذهاب إلى هناك كل عام لمدة 4 سنوات للتدريب مع الشباب أو الفئة الأكبر".

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وأضاف "كانت تجربة رائعة لأنني كنت أستمتع وأتعلم من الكرة الإنجليزية، وقابلت فيلايني، إيفرا وبوجبا والتقطت معهم الصور التذكارية".

وعن سبب عدم اكتمال القصة، قال "لم يقدموا عرضًا، لذلك عدُت إلى إيتوانو كما كنت".

كما لم ينس الوقت الذي قضاه في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة 2018، وعن تلك التجربة التي تكتمل بعرض رسمي قال "نعم ذهبت إلى هناك في فبراير 2018، وتدربت مع لا ماسيا لمدة أسبوعين".

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وختم "لم أكن محظوظًا بما فيه الكفاية لمقابلة نجوم الفريق الأول، كان في العطلة الدولية، ولم أستطع رؤية ليونيل ميسي، لكن تجاربي في أوروبا كانت مفيدة، وتأثرت بالاحتكاك داخل هذه الأندية الكبيرة ورؤية ما لديها من صالات الألعاب الرياضية وعدد الملاعب وغيرها من الأشياء".

ونجح مارتينيلي في الوصول لعشرة أهداف مع فريق آرسنال الأول في كل بطولات هذا الموسم، وهو الأمر الذي لم يفعله أي لاعب شاب منذ نيكولا أنيلكا في أواخر حقبة التسعينات.