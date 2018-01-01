مارتينيز يكشف سبب استبعاده لناينجولان من كأس العالم

لاعب وسط إنتر كان أحد أبرز الغائبين عن المونديال بقرار مفاجيء من روبرتو مارتينيز مدرب الفريق

كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن سبب عدم استدعاء رادجا ناينجولان لاعب إنتر الإيطالي في كأس العالم روسيا 2018.

ناينجولان الذي كان يلعب وقتها في روما، كان أحد أبرز المستبعدين من مونديال روسيا، الذي حصلت خلاله بلجيكا على المركز الثالث.

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وقال مارتينيز في تصريحات صحفية:"الأمر سيكون أسهل لو اعتمدنا على اللاعبين الأكثر شعبية بدلاً من المستوى".

وأضاف:"جئت لبلجيكا من أجل النجاح، لا يهمني اسم أي لاعب أو تاريخه، أنظر فقط لما سيقدمه للفريق".

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وتابع:"بعض القرارات تكون غاية في الصعوبة، ناينجولان؟ الأمر كان تكتيكياً بشكل بحت".

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واستكمل الإسباني:"لم يكن باستطاعتي منحه نفس الدور الذي كان يلعبه مع فريقه، كان ذلك وارداً في حالة لعبنا بـ12 لاعباً".

يُذكر أن بعض التقارير الصحفية أرجحت سبب استبعاد ناينجولان، لسوء سلوك اللاعب خارج الملعب.