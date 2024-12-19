مارتينيز يستشير ميسي وسخرية لاعبي الأرجنتين بسبب مبابي .. ذكريات مونديال 2022

سخرية لاعبي الأرجنتين من الحارس مارتينيز...

كشف إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، أنه استعان بزميله ليونيل ميسي، للتصدي لركلة جزاء كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي، في نهائي مونديال 2022.

وكان المنتخب الأرجنتيني، قد نجح في التتويج بكأس العالم 2022، على حساب فرنسا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

ونشر المركز الإعلامي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم فيديو للاعبي التانجو وهم يتذكرون أبرز اللحظات في كأس العالم 2022، وتحدث مارتينيز، عن أهم اللقطات في المباراة النهائية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وروى الحارس الأرجنتيني، أنه كان يسأل ميسي، عن الزاوية التي يسدد فيها مبابي ركلات الترجيح، ليرد عليه البرغوث بأنه يسدد في الأعلى، ليقاطعه باقي اللاعبين ويسخروا من نطقه لاسم اللاعب الفرنسي.

جدير بالذكر أن مبابي، قد تمكن من تسجيل هاتريك، في النهائي، بالإضافة إلى نجاحه في تسجيل الركلة الأولى لمنتخب بلاده بنجاح.