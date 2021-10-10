مارتينيز يثير مخاوف ريال مدريد وتشيلسي بخصوص هازارد ولوكاكو

مارتينيز يوضح طبيعة إصابة الثنائي البلجيكي

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا غياب الثنائي روميلو لوكاكو وإيدن هازارد عن مباراة إيطاليا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

نجما تشيلسي وريال مدريد قد شاركوا في سقوط الشياطين البلجيكية أمام فرنسا بنصف نهائي البطولة قبل أن يتم تأكيد إصابتهما.

ومن المقرر أن يحتضن "سان سيرو"، اليوم الأحد، لقاء محتدم بين بلجيكا وإيطاليا لتحديد صاحب المركز الثالث.

ماذا قال مارتينيز عن إصابة الثنائي؟

وقال البلجيكي في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء: "روميلو لوكاكو يعاني من إجهاد عضلي ونفس الأمر بالنسبة لإيدن هازارد".

وأضاف: "هما ليسا في أفضل حال للعب، سيغادران معسكر المنتخب الوطني لهذه المشكلة، ولا أعرف الوقت المطلوب لتعافيهما".

ماذا قال عن عودة لوكاكو إلى تشيلسي؟

مارتينيز أوضح أن لوكاكو سيعود إلى بلجيكا، وليس إلى ناديه تشيلسي، وأصر على أنه لا توجد مشكلة مع عودة المهاجم إلى بلاده قبل باقي أفراد التشكيلة.

وأضاف مدرب بلجيكا: "بكل وضوح هناك تفاهم رائع بين الجهاز الطبي في الجانبين، ونحن نريد أن نفعل أفضل شيء لمصلحة اللاعب"

وتابع مؤكدًا: "كل قرار يتم اتخاذه بالاتفاق مع النادي".

الجدير بالذكر أن لوكاكو سجل الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا في مواجهة فرنسا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، إلا أن المباراة انتهت بفوز الديوك 3-2 وتأهله للمباراة النهائية ضد منتخب إسبانيا، الذي أنهى سلسلة إيطاليا بعد 37 مباراة متتالية بلا هزيمة.

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