مارادونا ينضم لحملة دعم كوليبالي ونبذ العنصرية

مدافع نابولي يجد كل الدعم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انضم دييجو أرماندو مارادونا لحملة الداعمين لمدافع نابولي خاليدو كوليبالي بعد تعرضه لهتافات وأفعال عنصرية من جماهير الإنتر خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإيطالي.

وأثارت المباراة الكثير من الجدل خاصة مع تعرض كوليبالي للطرد من الحكم ماتزوليني الذي انتقده رئيس نابولي قبل اللقاء، وشهدت ميلانو ونابولي حوادث شغب بعد اللقاء هددت بإيقاف البطولة.

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وتضامن العديد من نجوم اللعبة مع كوليبالي وأبرزهم كريستيانو رونالدو وماورو إيكاردي ومحمد صلاح، وقد انضم لهم مارادونا بنشر صورته حاملًا لقميص كوليبالي على حسابه الرسمي في إنستاجرام.

وكتب "لقد لعبت 7 سنوات لنابولي وعانيت من الأغاني العنصرية من بعض الجماهير، مازلت أذكر تلك الرايات التي كُتب عليها "مرحبًا بك في إيطاليا"".

"أشعر أنني من نابولي وأريد اليوم أن أكون خاليدو كوليبالي. أتمنى أن يُساعد كل هذا على إنهاء العنصرية في كرة القدم وللأبد. التحية لكل من هو ضد العنصرية".