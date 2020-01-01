مارادونا يدعو مدربه لتناول الكوكايين!

أمور لا تحدث إلا من الأسطورة..

ادّعى فيرناندو سينوريني، المدرب البدني لدييجو آرماندو مارادونا، أن الأسطورة قد دعاه لتعاطي الكوكايين معه أثناء عملهما سويًا في نابولي.

مارادونا ورغم كونه أحد أهم أساطير كرة القدم عبر تاريخها، لكنه لم ينجو من فخ المخدرات وكانت سببًا من ضمن الأسباب الرئيسية في اعتزاله كرة القدم.

الأرجنتيني حاليًا يُعاني من وعكة صحية المخدرات سببًا فيها، وبحسب الأطباء فإن حالته بدأت في التحسن بعد خضوعه لعملية لإزالة ورم دموي.

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سينوريني كان ممن عاشوا مع مارادونا فتراته العظيمة وحالكة الظلام أيضًا، وفي حوار صحفي مطول كشف عن لحظات دعوة اللاعب لمدربه للتعاطي معه.

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يقول سينوريني "أتذكر أنني أمسكت به من قدمه وسألته ماذا تفعل؟ في النهاية أراد أن يدعوني إلى التعاطي معه فقلت له لماذا؟ قال لي أنت تريد الكلام وهذا يجعلك تتحدث في أي موضوع!".

كما أضاف "قلت له لا انس الأمر، فسأل لماذا لا؟ قلت له أنه عندما أريد أن أكون سعيدًا أريد أن أعرف لماذا، والأمر نفسه عندما أكون حزينًا (يقصد أن يكون في كامل وعيه)".

وأتم "علاوة على ذلك، فلأخذ شيء مثل هذا فأنت بحاجة إلى الكثير من المال، هل تعتقد أنني مارادونا؟ أنا فقط مدربه البدني!".

يذكر أن مارادونا عند توجهه للعمل كمدير فني كان سينوريني أحد أعضاء جهازه الفني وعمل معه كمعد بدني لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم 2010.