مارادونا: ميسي الأفضل في العالم وأستمتع بوجوده مع الأرجنتين

الأسطورة مارادونا يكيل المديح للبرغوث الأرجنتيني

أكد دييجو أرماندو مارادونا، أنه يرى أن مواطنه ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي، مشيراً إلى أن قلبه سيكون مع نابولي في مواجهة برشلونة اليوم.

ويستضيف نابولي، برشلونة مساء اليوم في إطار ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب سان باولو.

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وقال مارادونا في تصريحات حول المباراة: "أتمنى ألا يلعب ميسي مباراة رائعة أمام نابولي، إنه لاعب ذو موهبة هائلة".

وواصل: "يجب عليه أن يواصل مسيرته وحياته، فهو أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي، أستمتع بمشاهدته مع الأرجنتين في كل مباراة".

وعن فترته في برشلونة قال: "برشلونة فتح لي الأبواب في أوروبا، ولكن تألقي كان بالقميص الأزرق، لذا قلبي مع نابولي".

وتابع: "الانضمام إلى برشلونة، كان حلماً بالنسبة لجميع اللاعبين الأرجنتنيين، ولكني واجهت العديد من المشاكل البدنية".

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ولعب الأسطورة الأرجنتينية مع برشلونة لموسمين قبل أن ينتقل إلى نابولي في 1948، وتبدأ رحلة التألق والإنجازات.