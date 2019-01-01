مارادونا: مباريات الأرجنتين أصبحت أفلام رعب

انتقادات حادة من مارادونا لمستوى المنتخب الأرجنتيني تعرف عليها

انتقد دييجو مارادونا، أسطورة المنتخب الأرجنتيني، المستوى الذي ظهر به التانجو مشيرًا إلى أنّ هؤلاء اللاعبين لا يستحقون ارتداء قيمص البيسيلستي.

الأرجنتين خسرت 3-1 أمام فنزويلا في مباراة شهدت عودة ليونيل ميسي للمنتخب بعد فترة كأس العالم.

وقال بطل كأس العالم 1986: "مشاهدة الأرجنتين أصبحت مثل أفلام الرعب، ولم أعد أود متابعة هذه المباريات".

وتابع: "من يشرف على المنتخب لا يمتلك أي كفاءة كما يخدع الجمهور بوعود زائفة وهو يمتلك أسماء لا تستحق أن ترتدي قميص الأرجنتين أبدًا".

مدرب دورادوس المكسيكي أكد أنّ هذه الأسماء لن تستطيع الفوز بأي مباراة ناهيك عن حصد البطولات.

⚡️ “في ذكرى وفاته - المتمرد كرويف مؤسس كرة القدم الحديثة”https://t.co/FOFzOVum3B — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وأردف: "لو قارننا ما قدمه الأرجنتين بمباراة المكسيك وتشيلي سنرى فروقًا شاسعًا. المكسيك انتصر بثلاثية على منتخب يمتلك دفاعًا وخط وسط قوي للغاية".

واختتم: "ما يقوم به تاتا مارتينو في المكسيك أمر رائع ويبرهن عن إمكانياته وقدراته المميزة".

المكسيك انتصرت 3-1 على تشيلي وديًا في إطار استعداد الأخير للمشاركة في كوبا أمريكا بالبرازيل.