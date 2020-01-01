مارادونا: مبابي ما زال طفلًا صغيرًا

مارادونا يتحدث حول كيليان مبابي والكثير من الأشياء بمناسبة عيد ميلاده الستين

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا إن نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي ما زال صبيًا صغيرًا.

وتحدث مارادونا في حوار مع مجلة فرانس فوتبول بمناسبة عيد ميلاده الستين والذي سيحين في الثلاثين من أكتوبر الجاري، أي بعد يومين فقط.

فرانس فوتبول أعدت عددًا خاصًا بمناسبة وصول أسطورة كرة القدم إلى عامه الـ 60، كما نشرت المجلة مقتطفات من حوارها معه عبر موقعها الإلكتروني.

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وخلال هذا الحوار تحدث مارادونا حول شعوره بالفخر إذ أنه ما زال قادرًا على إدخال السرور على المزيد من البشر حول العالم ومؤكدًا امتنانه لكرة القدم.

وقال مارادونا: "أحلم أن أسجل هدفًا جديدًا باليد أمام منتخب إنجلترا ولكن هذه المرة يكون باليد اليمنى لا اليسرى" قال ذلك قبل أن ينفجر ضاحكًا كعادته.

وبخصوص النجم الفرنسي والفائز بكأس العالم 2018 كيليان مبابي، نصح مارادونا مهاجم باريس سان جيرمان بتوخي الحذر عند استلام الكرة في مواجهة المدافعين الأكثر شراسة.

وأضاف: "مبابي لاعب رائع ، لكنه لا يزال صبيًا، لم يلعب بعد العديد من المباريات في جميع المسابقات المختلفة مع النادي والمنتخب لمواصلة النمو والتطور حيث أنه ما زال أمامه الكثير"

وتابع: " يجب أن يكون منتبهًا لأولئك المدافعين الذين يمكن أن يذبحوا ركبته ويجعلوه يتعرض لإصابات قد تؤثر بصورة كبيرة على سنواته المقبلة وعلى مسيرته المهنية"

كما تحدث مارادونا عن إحباطه من توقيعه في 1989 مع أولمبيك مرسيليا: "أتذكر ذلك جيدًا، اتصل بي مرسيليا لمضاعفة راتبي، كنت في نابولي وأخبرت الرئيس كورادو فيرلينو أن يسمح لي بالرحيل.

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يذكر أن مارادونا قد قضى أفضل أيام مسيرته على الإطلاق في نابولي، حيث فاز بالدوري الإيطالي الأوحد في تاريخ النادي، كما أنه آخر من جلب كأس العالم للأرجنتين في 1986.