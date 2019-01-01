مارادونا: تعرضت للاختطاف من الكائنات الفضائية لثلاثة أيام

الفضائيون اختطفوا مارادونا من الأرض ثلاثة أيام!

ادعى الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، أنه تعرض من قبل للاختطاف من كائنات غريبة لمدة ثلاثة أيام.

ويتولى مارادونا حالياً تدريب، فريق جيمناسيا الأرجنتيني، في رحلة لإنقاذه من الهبوط للدرجة الثانية.

وقال المتوج بكأس العالم 1986 في تصريحات تلفزيونية: "لقد قابلت الفضائيين وأخذوني من الأرض".

وواصل: "في أحد الأيام بعد احتساء بعض المشروبات، تغيبت عن المنزل لثلاثة أيام، وعند عودتي أخبرتهم بأن الكائنات الغرباء أخذوني ولا أستطيع أن أخبركم بأكثر من ذلك".

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وفي سياق منفصل ربح صاحب الـ 59 عاماً، دعوة قضائية تجاه إحدى شركات الملابس، بعدما استخدمت صورته دون إذن وسيحصل على 77 ألف دولار تعويض.

جدير بالذكر أن جيمناسيا الذي يدربه مارادونا يحتل المركز الـ 21 من جدول الدوري الأرجنتيني برصيد 14 نقطة.