"ماذا يفتقد ميسي لتحقيق كأس العالم؟ أنا أفضل منه!"

تصريحات مثيرة للجدل..

حاول نجم ريفر بليت نوربرتو ألونسو التقليل من مسيرة ليونيل ميسي والتعظيم من مسيرته الكروية بالتأكيد على تفوقه على البرغوث قياسًا بتحقيقه للقب كأس العالم مع الأرجنتين.

نوربرتو ألونسو هو لاعب أرجنتيني من مواليد 1953 كان جزءًا من منتخب الأرجنتين المتوّج بمونديال 1978، ولعب بصورة أساسية مع ريفر بليت وقضى عامًا وحيدًا في أوروبا مع مارسيليا.

وعلى الرغم من أن مشاركة ألونسو في تتويج التانجو بمونديال 1978 لم تكن عظيمة، بعدما لعب 3 مباريات كبديل، إلا أنه وبأسلوب استفزازي، اعتبر نفسه أنجح من ميسي.

اللاعب في حديث للصحافة الأرجنتينية قال "ما الذي يفتقر إليه ميسي حتى يكون بطلًا للعالم مع المنتخب الوطني؟".

كما أضاف "أنا بطل العالم، وهو ليس كذلك! البعض له دوره والبعض الآخر ليس ذلك. في فترتي، كنت أعلى من ميسي!".

ميسي والكرة الذهبية السابعة.. هل أصبح الحلم سرابًا؟

وكان ليونيل ميسي قد نجح في تحقيق أول لقب له رفقة الأرجنتين بالتتويج بدرع كوبا أمريكا 2021 بالبرازيل.

وبشكل عام يعد ميسي هو الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين بتسجيله 79 هدفًا في 154 مباراة، وسبق له التتويج بذهبية أولمبياد بكين 2008 مع شباب بلاد الفضة.

الآن يستعد نجم باريس سان جيرمان لخوض غمار مونديال قطر 2022 مع كتيبة سكالوني وعينه على الرد بقوة على كل المنتقدين بتحقيق حلم كأس العالم رغم صعوبة المهمة.