ماذا يحتاج يوفنتوس في انتقالات يناير؟

البيع قبل الشراء شعار يوفنتوس في السوق الشتوي

كان عمل يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي ليوفنتوس ناجحًا، لكن ليس بسبب نجاح صفقاته الجديدة بقدر ماهو بسبب فشله في بيع العديد من اللاعبين البارزين.

في محاولة يائسة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الانتقالات بعد تخصيص حزمة مالية ضخمة بقيمة 340 مليون يورو لتأمين ضم كريستيانو رونالدو، حاول البيانكونيري بيع ماريو ماندزوكيتش، جونزالو هيجواين، وباولو ديبالا.

على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها فابيو باراتيسي للتخلص من الثلاثي قبل بداية الموسم، انتهت باستمرارهم كلهم!

لكن في حين تم استبعاد ماندزوكيتش من حسابات ماوريسيو ساري، لكن الثنائي الأرجنتيني هيجواين وديبالا لعبا دورًا كبيرًا ومهمًا في نصف الموسم حتى الآن.

تصدر اليوفي مجموعته في دوري أبطال أوروبا، وضمن تأهله قبل مباراتين، ودخل العطلة الشتوية وهو بنفس رصيد المتصدر الإنتر في الدوري الإيطالي.

في هذا الشهر ومع فتح فترة الانتقالات الشتوية، لن يكون التركيز فقط في يوفنتوس على تقوية فريق "قوي بالفعل" لكن على تخفيض أكبر فاتورة للمستحقات في إيطاليا (إجماليها 294 مليون يورو).

تم تحرير حوالي 4 ملايين يورو كان يحصل عليها ماندزوكيتش سنويًا، ولهذا السبب تم استبعاده من حسابات ساري للسماح له بالرحيل، وقد انتقل اللاعب بالفعل إلى قطر.

الانتدابات المتوقعة في يناير

قبل مباراة يوفنتوس أمام باير ليفركوزن في الجولة السادسة لمجموعات الأبطال، كشف باراتيسي أن يوفنتوس لن يقوم بأي تعاقدات كبيرة في يناير، لكن مع ذلك حسم اليوفي صفقة الموهوب السويدي ديان كولوسيفسكي من أتالانتا.

وقال لشبكة سكاي إيطاليا "لدينا فريق منافس بالفعل في الوقت الحالي. لن نعمل في السوق. نحن بالفعل لدينا عدة خيارات في وسط الملعب".

لكن خط الوسط تحديدًا هو المركز الذي يدرس يوفنتوس تدعيمه أيضًا هذا الشهر، بسبب إصابة آرون رامسي، وخروج أدريان رابيو من حسابات ساري، لكن إذا وجد اليوفي اللاعب المناسب متاحًا، وربما الأهم من ذلك بالسعر المناسب.

فريق السيدة العجوز معروف أنه مهتم بساندرو تونالي منذ فترة طويلة، وقد أبهر صانع الألعاب البالغ من العمر 19 عامًا الجميع في أول موسم له في الدوري الإيطالي.

لكن بريشيا سيكون مترددًا في بيع "بيرلو الجديد" هذا الشهر بالنظر إلى أنه يخوض معركة لتفادي الهبوط، وبالتأكيد ليس بأقل 50 مليون يورو.

نتيجة لذلك فإن الاحتمال الأكبر هو أن يصل الدولي الإيطالي إلى تورينو في الصيف المقبل، حيث يفضل يوفنتوس إنجاز أعماله في السوق.

كان هناك الكثير من الحديث في نوفمبر الماضي عن صفقة مع برشلونة لضم إيفان راكيتيتش، لكن الكرواتي قد عاد إلى تشكيلة إرنستو فالفيردي ، حيث بدأ ست مباريات متتالية قبل الفوز على ألفيس، قبل العطلة الشتوية.

ارتبط اليوفي أيضًا بلياندرو باريديس أيضًا بشكل متكرر، على الأرجح كجزء من صفقة مبادلة تشمل إيمري تشان وماتيا دي تشيليو، لكن باريس سان جيرمان متردد في السماح للأرجنتيني بالرحيل في يناير.

في مركز آخر كان ساري يرحب بلم الشمل مرة أخرى مع إيمرسون بالميري، الذي لعب معه في تشيلسي ، لكن البلوز سيكون أكثر انفتاحًا على التفاوض حول بيع زميله في مركز الظهير الأيسر ماركوس ألونسو خلال نافذة الشتاء.

مثل العديد من الأندية الأخرى في أوروبا، كان يوفنتوس مهتمًا بالهداف الصاعد بسرعة الصاروخ، إيرلينج هالاند، نجم سالزبورج، لكن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا اختار الانضمام إلى بوروسيا دورتموند ، وهو فريق يمكنه أن يوفر له اللعب بصفة أساسية، وهو شيء لم يستطيع يوفنتوس أن يضمنه.

على أي وبعد قدوم كولوسيفسكي في مركز الجناح، فإن يوفنتوس يعمل الآن على صفقة واحدة في قلب الوسط أو إذا ما قرر تعويض ماندزوكيتش بمهاجم آخر، والعمل الأكبر سيكون بإبعاد المزيد من اللاعبين الفائضين عن حاجة المدرب مثل إيمري تشان والمدافع المدافع الإيطالي دانييلي روجاني.