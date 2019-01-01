ماذا تغير في قائمة الهدافين وصناع الأهداف بالدوري الإماراتي بعد الجولة الـ19؟

نستعرض معًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختتمت أمس الجمعة الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي الإماراتي، وقد شهدت في أبرز مبارياتها سقوط العين المدوي أمام الجزيرة 5-1 وتعثر الشارقة المتصدر بالتعادل السلبي أمام عجمان خارج ملعبه.

وعلى صعيد صراع الهدافين، نجح كلًا من علي مبخوت وسيباستيان تيجالي وألفارو نيجريدو وبيدرو كوندي في التسجيل خلال الجولة الـ19، لكن فشل ويلتون سواريز.

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وبهذا حافظ مهاجم الجزيرة على صدارة الهدافين، وإليكم أول 5 لاعبين ..

اللاعب النادي عدد الأهداف علي مبخوت الجزيرة 19 سيباتيان تيجالي الوحدة 17 ويلتون سواريز الشارقة 16 ألفارو نيجريدو النصر 15 بيدرو كوندي بني ياس 14

أما على صعيد أصحاب التمريرات الحاسمة، فلم يتغير الأمر حيث مازال خلفان مبارك على القمة بـ12 تمريرة حاسمة، وإليكم بقية الترتيب ..

اللاعب النادي عدد الأهداف خلدوك مبارك الجزيرة 12 ماورو دياز شباب الأهلي 8 فيرناندو جابرييل الفجيرة 8 فينيسيوس ليما الوصل 8 إيجور كورونادو الشارقة 8