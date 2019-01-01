ماذا قدم الحكم التركي شاكير في مباريات الهلال والنصر؟

تواجد الحكم التركي في تحقيق أول بطولة للفريق هذا الموسم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اختيار الحكم الدولي التركي جونيت شاكير لإدارة مواجهة القمة بين النصر والهلال اليوم الجمعة.

ويواجه النصر جاره الهلال على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويُعد الحكم التركي شاكير من أبرز حكام العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث يقود أبرز وأقوى المباريات على الصعيد العالمي.

ويُعد شاكير فأل خير للفريق الهلالي من حيث تحقيق البطولات، ولكن على صعيد المباريات ليس ما تتمناه الجماهير.

🏆الجولة الـ25 -دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم



🔶💛 النصر 🆚الهلال🔷💙

⌛️ 20:40 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب الملك فهد الدولي

📺 KSA Sports 1 HD



العالمي والزعيم..معركة "الأسلحة الثقيلة"🔥



1⃣ @Alhilal_FC برصيد 57 نقطة

2⃣ @AlNassrFC برصيد 55 نقطة

من سيحسم لقب الدوري 🏆 pic.twitter.com/wi7yv1CKgp — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 29, 2019

وتواجد الحكم التركي في تحقيق أول بطولة للفريق الهلالي هذا الموسم، عندما فاز الزعيم على حساب الاتحاد في كأس السوبر السعودي بنتيجة 2\1.

وتولى شاكير إدارة 3 مباريات الهلال من أصل 5 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين ، المباراة الأولى خسرها الهلال (2-0) أمام الاتحاد في الـ 28 من أكتوبر عام 2016.

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وكانت ثاني المواجهات أمام الأهلي 15 من إبريل 2017 وانتهت بالتعادل السلبي، وتعرض الهلال للخسارة مجدداً تحت قيادة نفس الحكم أمام الفيحاء الموسم الماضي، في الـ 17 من ديسمبر 2017.

وخلال الموسم الحالي أدار شاكير مباراتين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ، الأولى كانت بين الاتحاد والوحدة (2-2).

وكانت المباراة الثانية فأل خير لنادي النصر حينما واجه الأهلي، والتي حقق فيها العالمي بنتيجة (2-1) في الدور الأول من المسابقة.