ماذا فعل بيراميدز قبل وبعد الحكام الأجانب؟

بيراميدز يقدم حالة تنافسية في الدوري المصري الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أحدث بيراميدز في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، حالة من التنافسية القوية بين الثلاثي الأمامي، بحضوره مع الأهلي والزمالك.

بيراميدز دعم فريقه بشكل كبير بقيادة مالكه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ليناطح كبار الدوري المصري في الموسم الحالي.

وطالب بيراميدز بعد مرور 12 جولة من الدوري المصري الممتاز، بتعيين حكام أجانب لمبارياته على أن يتحمل التكلفة كاملة لكل طاقم يحضر إلى مصر والمبلغ هو 25 ألف دولار.

في أول 12 جولة لبيراميدز في الدوري المصري، حكمها حكام مصريين ماعدا لقاء المقاولون في الجولة 7 حيث فاز بها الفريق بهدف دون رد أمام ذئاب الجبل، وأدراها وقتها التونسي صادق السالمي.

حقق بيراميدز خلال الـ11 مباراة الذي أدارها حكامًا مصريين، الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى هزيمة وحيدة أمام الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة الـ11.

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وأدار الحكام الأجانب لبيراميدز 15 لقاء في الدوري المصري الممتاز، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 4 وتلقى هزيمة واحدة.

أي حصل بيراميدز على 20 نقطة من أصل 33 نقطة مع الحكام المصريين، بينما في وجود الحكام الأجانب حصل على 34 نقطة من أصل 45 نقطة.

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— Moments MENA (@momentsmena) April 10, 2019