"ماذا عن حارس المرمى؟" .. بوتشيتينو ينتقد البطاقة الزرقاء قبل تطبيقها

بوتشتينو غير راض عن البطاقة الزرقاء الجديدة...

انتقد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي تشيلسي، فكرة البطاقة الزرقاء، التي يدرس فيفا تفعيلها في كرة القدم، وأشار المدرب الأرجنتيني أن ذلك القرير سيخلق المزيد من الجدل.

وكانت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، قد أكدت في وقت سابق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعطى الضوء الأخضر لبدء تجارب استخدام البطاقة الزرقاء، والتي ستظهر للمرة الأولى في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي الصيف المقبل.

وتستهدف البطاقة الزرقاء، منح الحكام سلطة لمعاقبة اللاعبين بالطرد لعدد من الدقائق أثناء المباراة، وتحديدًا لمدة 10 دقائق أسوة بما يحدث في منافسات كرة اليد، وسيكون ذلك في الأخطاء التي تمنع الهجمات الواعدة، إلى جانب الاحتجاجات على قرارات التحكيم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بوتشتينو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي: "من الصعب التعبير عما أشعر به نحو البطاقة الزرقاء، في الوقت الحالي ليس لدينا الكثير من المعلومات عن هذا الموضوع، ولكني أعتقد أنه سيخلق حالة من إثارة الجدل، سيكون الأمر معقدًا بالنسبة للاعبين والحكام والجماهير".

وتابع: "في الوقت الحالي أرى أنها ليست فكرة جيدة، ولكن سنرى ما سيحدث عندما تتاح لنا الفرصة لرؤية كيفية تطبيقها، ولكن كما ذكرت بالنسبة لي إضافة لون آخر إلى اللعبة أمر معقد للغاية، هناك الكثير من علامات الاستفهام".

وأضاف: "متى ستظهر البطاقة الحمراء، أو الصفراء أو الزرقاء، سيكون من الصعب جدًا تحديدها، كما هناك علامة استفهام عن حارس المرمى، هل ستلعب بدون حارس إذا حصل على تلك البطاقة، أم يمكننا التبديل، هناك الكثير من الأسئلة".