"ماذا عليه أن يفعل؟" .. سيميوني يرد على سؤال الأفضل في العالم

المدرب الأرجنتيني يحسم الجدل

يؤمن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، أن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي فعل ما يكفي ليحصل على لقب الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

ميسي دخل ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في 2023 كما تواجد كذلك ضمن ترشيحات "فيفا" لجائزة الأفضل في العالم "ذا بيست" ولكن هناك البعض يعتقد أن نجم إنتر ميامي لا يستحق هذه المكانة.

سيميوني خرج في المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا القادمة في الدوري الإسباني قائلًا:"أفضل لاعب في العالم في الفترة الحالية هو ليونيل ميسي".

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وأضاف:"لقد حصل على كأس العالم مع الأرجنتين، ماذا عليه أن يفعل غير ذلك من أجل الحصول على لقب أفضل لاعب في العالم؟".

يذكر أن النجم النرويجي إرلينج هالاند يعتبر المرشح الأقوى لمنافسة ميسي على هذا اللقب حاليًا، بعد قيادته مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية "الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، دوري أبطال أوروبا" بتسجيل 52 هدفًا بكل البطولات.