ماذا تغير في قائمة النصر والسد عن آخر موجهة بدوري أبطال آسيا

تنتظر مباراة القمة الخليجية اليوم خمسة تغييرات مقارنةً مع آخر تشكيلة لعبت أمام الفريق القطري

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره فريق السد القطري، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم بين النصر والسد إثارة وندية كبيرة، كما هي العادة في مباريات الفريقين الكبيرين، كما من المؤكد إنها ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وتنتظر مباراة القمة الخليجية اليوم خمسة تغييرات مقارنةً مع آخر تشكيلة لعبت أمام الفريق القطري في الموسم الماضي في البطولة نفسها.

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النصر يغيب عنه عمر هوساوي، وعبد الله مادو، وعبد الله الخيبري بداعي الإصابة، وعوض الخميس، وفهد الجميعة، بعدما أطاح بهما المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا من القائمة.

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على مقاعد بدلاء العالمي فهناك العديد من الأسماء الجديدة أبرزها نايف الماس، وعبد الإله العمري في خط الدفاع، ومختار علي.

على الجانب الأخر، فأن الفريق القطري يفتقد أكثر من لاعب منهم عبد الكريم حسن، الموقوف بقرار انضباطي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسالم الهاجري، لتعرضه لقطع في وتر أكيليس، وكذلك اللاعب علي أسد الذي تعرض للإصابة في التدريبات