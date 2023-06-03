ماذا أجابه؟ كريم بنزيما يسأل كريستيانو رونالدو عن عرض الاتحاد

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Karim Benzema Real MadridGetty
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موقف نجم ريال مدريد من العرض السعودي مازال مجهولًا

يبدو أن كريم بنزيما يعيش حالة من التردد فيما يخص مستقبله، وإن كان سيقبل بالعرض الضخم القادم من نادي الاتحاد بطل دوري روشن السعودي أو يبقى في ريال مدريد حتى نهاية عقده صيف 2024، ولذا استعان بزميله القديم كريستيانو رونالدو واستشاره.

بنزيما جُدد عقده تلقائيًا مع بطل كأس إسبانيا حتى نهاية الموسم القادم، لكن ذلك لن يمنع رحيله عن الفريق، وقد رجحت الأخبار حدوث ذلك الأسبوع الماضي خاصة مع ضخامة العرض السعودي، 400 مليون يورو لموسمين، لكنها عادت في اليومين الأخيرين وأكدت رغبته بالاستمرار في مدريد حتى نهاية عقده.

صحيفة آس الإسبانية أشارت إلى أن المهاجم الفرنسي تواصل مع رونالدو، الذي وقع عقدًا مع النصر يمتد حتى صيف 2025 في يناير الماضي مقابل 200 مليون يورو سنويًا، ليسأله عن الحياة في السعودية وأجواء الدوري هناك.

وأوضحت الصحيفة أن النجم البرتغالي شجع بنزيما كثيرًا على قبول عرض الاتحاد والانتقال للدوري السعودي، مؤكدًا له أنه يعيش حياة سعيدة جدًا في المملكة ويحظى بتقدير واهتمام من الجميع.

يُشار إلى أن الاتحاد تُوج بالدوري هذا الموسم على حساب النصر الذي خسر السباق رغم انضمام رونالدو له في سوق الانتقالات الشتوي، وقد فشل الفريق كذلك في التأهل إلى نهائي كأسي السوبر والملك.

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