"ماذا استفدنا بالاعتراف بالخطأ؟".. يورجن كلوب يطلب إعادة مباراة ليفربول وتوتنهام!

هل هذه التصريحات ستغير أي شيء؟

اقترح الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول أن تتم إعادة مباراة فريقه ضد توتنهام في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بسبب القرار التحكيمي الخاطئ الذي كلف الريدز خسارة المباراة.

وبعد الكشف عن تسجيل صوتي واضح يعبر عن خطأ حكام "الفار" وحكم الساحة في عدم احتساب هدف لويس دياز لصالح ليفربول، لا يرى كلوب أن ذلك كافيًا.

وقال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول ضد سانت جيلواز البلجيكي في الدوري الأوروبي: "لم يتغير شيء بعد سماع هذه التسجيلات الصوتية، أنا موقن أن أحدًا لم يتعمد ارتكاب ذلك، لكنه خطأ واضح".

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وأردف: "أرى أن تتم إعادة المباراة، سيكون هذا حلًا، لكن فيما أتذكر لم يحدث هذا من قبل على الإطلاق".

وأشار أيضًا إلى أنه "لابد من وجود حلول عاجلة لمثل هذا النوع من الأخطاء".. وكان ليفربول قد خسر 2-1 في اللحظات الأخيرة من توتنهام في واحدة من أهم قمم الدوري الإنجليزي.