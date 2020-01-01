ماجواير: مانشستر يونايتد كان يستحق الفوز والحكم أخطأ

هاري ماجواير نجم مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه استحق الفوز اليوم أمام إيفرتون.

أعرب النجم هاري ماجواير مدافع فريق مانشستر يونايتد عن انزعاجه من خروج فريقه بنقطة وحيدة من لقاء اليوم أمام إيفرتون في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماجوير وأكد خلالها أن الفريق كان يستحق تحقيق الفوز وتطرق خلالها لقرارات حكم اللقاء وحامل الراية في لحظات المباراة الأخيرة.

وقال ماجوير: "أنا متفهم رد فعل الجماهير، كان يجب على حامل الراية أن يرفع رايته لكننا سنأخذ النقطة من تلك المباراة بالرغم من أننا جئنا لتحقيق الثلاثة".

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وأضاف: "لقد أظهر فريقنا رد الفعل المناسب وسيطرنا على المباراة منذ أن سجلوا هدفهم، وكنا نستحق ما هو أفضل خلال الشوط الثاني".

دي خيا في مهب الريح وبرونو لا يتوقف عن الإبداع

وأكمل: "بيكفورد منع كرة رائعة من أن تدخل لشباكه بطريقة مذهلة، لقد كانت فرصة لا تصدق بالنسبة لنا لنحقق الفوز بالمواجهة، كذلك قام دي خيا بإنقاذ رائع بالنسبة لنا أيضًا".

وكانت مواجهة اليوم قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعدما تقدم دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل برونو فيرنانديز للشياطين الحمر في الدقيقة الـ 31.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم منح مانشستر يونايتد نقطة وحيدة رفعت من رصيده للنقطة 42 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما ارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 37 في المركز الـ 11.