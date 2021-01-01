ماجواير يحمل كلوب ومورينيو تعادل مانشستر مع وست بروميتش!

غضب كبير من التحكيم

اشتكى هاري ماجوير، قائد مانشستر يونايتد، من الأداء التحكيمي في تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز وأشار إلى تأثير مدربي الفرق الأخرى على الحكام في مباريات الفريق.

يونايتد تعادل بهدف لكل جانب مع مضيفه مساء الأحد، في مباراة شهدت عدة حالات تحكيمية مثيرة للجدل اعترض عليها لاعبوا مانشستر.

وقال ماجواير مع قناة النادي الرسمية عقب اللقاء: "أشعر بالغضب، الهدف الأول كان من مخالفة، اكتفيت من سماع جملة هذا الفريق يمكنه التحسن، بالفعل يمكننا".

وأكمل: " يقولون دي خيا يمكنه التحسن في العرضيات، ولكن الكرة كانت مخالفة من بيلي شارب عليه في مباراة شيفيلد، وفي بيرنلي كان لي هدفاً قبل عدة أسابيع، تلك الأمور تصنع الفارق".

وواصل المدافع: "عدم ثبات المستوى أمر مختلف، أنا لا أختلق الأعذار، كفانا حديث عن أخطاء الدفاع والحارس بوجود تلك الأخطاء التحكيمية".

اقرأ أيضاً .. سولشاير بعد التعثر: لن نستسلم وسنواصل مطاردة مانشستر سيتي

وأردف: "منذ حديث بعض الأشخاص من الفرق الأخرى عننا والتحكيم اختفى ووجود الفيديو في مبارياتنا معدوم، نلعب وكأن لا يوجد فيديو أو حكم ولذا لا يجب الوثوق بهما".

ماجواير يشير في تصريحاته إلى سابق حديث كلاً من مدربي توتنهام وليفربول جوزيه مورينيو ويورجن كلوب بخصوص كثرة ركلات الجزاء لمصلحة يونايتد هذا الموسم.

التعادل جعل مانشستر يصبح في المرتبة الثانية بجدول الترتيب بالتساوي مع ليستر سيتي وخلف الرائد مانشستر سيتي.