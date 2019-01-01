ماجواير: على مانشستر يونايتد أن يكون أفضل أمام الصغار!

تصريحات غاضبة..

اعتبر هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، أن فريقه في حاجة إلى أن يظهر بصورة أقوى أمام الفرق الأضعف في الدوري الإنجليزي، مشيرًا في أن المانيو قد فرّط في المباراة أمام واتفورد.

اليونايتد وبعد انتصارين على العملاقين مانشستر سيتي وتوتنهام اكتفى بالتعادل مع إيفرتون، قبل أن يُفاجئ الجميع بهزيمة على يد متذيل الترتيب واتفورد، بهدفين نظيفين مساء الأحد.

ماجواير بعد المباراة تحدث لسكاي سبورتس وقال "لقد فرطنا في المباراة وأعطيناهم الكرة عدة مرات خاصة في الشوط الأول. شعرت في الشوط الأول أن علينا أن نحسم الأمور، كان ينبغي علينا أن نسجل حينها.".

"يجب علينا أن نكون أفضل أمام أولئك الخصوم الذين يعتبروا أضعف منّا ممن يعتمدون على كثافة وتكتل دفاعي. لقد فرطنا بالكرة بتراخي، لم يصنعوا الخطورة ولكننا لم نحتفظ بالكرة بالإيقاع العالي واللازم."

جيسي لينجارد كان بمقدوره أن يمنح مانشستر يونايتد التقدم في الشوط الأول ولكنه أهدر الانفراد والفرصة المتاحة برعونة مفرطة، بينما أخطأ دي خيا في أحد الهدفين، وكان لمدافع ليستر سيتي السابق تعقيبًا داعمًا للثنائي.

"لينجارد يعلم أنه كان ينبغي عليه أن يسجل، كانت تلك فرصة كبيرة لنا في الشوط الأول فالهدف الأول مهم للغاية، تأخرنا أمام نيوكاسل وخسرنا، كان يتعين علينا أن نستمر في المباراة ونحاول العودة لكننا لم نفعل ذلك."

أرقام كارثية لدي خيا بعد ثنائية واتفورد في مانشستر يونايتد

"دافيد هو حارس مرمى على أعلى مستوى، أنا هنا منذ بضعة أشهر ولكنه حارس من طراز عالمي، سنلتف حوله وفي البوكسينج داي أنا متأكد من أنه سينقذنا بتصدي كبير آخر."

وأتم "لم نكن في وضع جيد وعلينا أن نتحسن، نحن نعمل بكل قوة في التدريبات، إنه حقًا أمر محبط للغاية.".

الجدير بالذكر أن الهزيمة من واتفورد قد أعادت اليونايتد ليكون في المركز الثامن برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن المربع الذهبي حتى يخوض تشيلسي مباراته المرتقبة مع توتنهام.