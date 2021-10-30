"ماجواير إنسان آلي وشاو وصمة عار أما بيساكا فلا يصلح!"

تصريحات جريئة للغاية..

شنّ أسطورة وقائد مانشستر يونايتد السابق، روي كين، هجومًا حادًا على هاري ماجواير ولوك شاو وآرون بيساكا بسبب مباراة ليفربول وما تلاها من أحداث.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة ثقيلة في ديربي شمال إنجلترا من ليفربول بخماسية نظيفة، تبعها خروج ماجواير للاعتذار، غير أن ذلك لم يرض كين كثيرًا.

من ناحية الأداء، يؤمن كين أن شو وبيساكا في أسوأ صورة ممكنة، وكان حديثه قبل مباراة توتنهام، والتي انتهت بفوز المانيو بثلاثية نظيفة في لندن، قاسيًا للغاية.

كين قال لشبكة سكاي سبورتس "على اللاعبين إظهار بعض الشخصية، ماجواير وشاو الأسبوع الماضي كانا وصمة عار في تاريخ النادي".

كما أضاف "بيساكا، لا أظن أن كريستال بالاس سيوافق على أن يلعبه له الآن، إنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية للعب مع مانشستر يونايتد".

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وواصل كين الهجوم "سمعت حديث ماجواير على مدار الأسبوع، لا مشاعر خلف كلماته، وقد عاد شاو لعاداته القديمة في السنوات القليلة الماضية (الأداء السيئ)".

"ماجواير يحتاج إلى تطوير أسلوب لعبه، لا علاقة للأمر باللياقة البدنية، إنه يفتقد إلى الاحترافية."

وأتم "كان ماجواير يتحدث مثل الإنسان الآلي، كان يعتذر للجماهير بطريقة غريبة، لم يمتلك أي مشاعر وهو يتحدث".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد بعد الفوز على توتنهام بات يمتلك 17 نقطة احتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.