ماجد عبد الله ينتقد اختيارات فيتوريا لأجانب النصر في آسيا

أسطورة النصر يتحدث عن أداء الفريق هذا الموسم وأجانبه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه ماجد عبد الله أسطورة النصر انتقادًا واضحًا لروي فيترويا المدير الفني للفريق يخص اختياره للاعبين الأجانب خلال مواجهة الوصل الإماراتي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد خسر المباراة التي أقيمت على ملعب زعبيل في الإمارات بهدف دون رد ولم يُقدم الأداء المطلوب خاصة هجوميًا، وتحدث ماجد عبد الله عبر برنامج "الوقت الأصلي" عن المباراة مؤكدًا أن الفريق كان بحاجة لمحترفيه الأجانب في الهجوم.

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إذ قال "عبد الرزاق حمد الله لن يستطيع فعل شيء بمفرده، كان بحاجة للاعب آخر بجانبه يعطيه المجال ليُسجل مثل نور الدين أمرابط أو أحمد موسي".

أتم مشيرًا لاستراتيجية المدرب "كلما ازدادت قوة الهجوم كلما قل الضغط على الدفاع".

يُذكر أن إدارة النادي قررت استبعاد الثنائي من قائمة الفريق الآسيوية بحجة مشاركتهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية صيف 2019 في مصر، ولوجود بدلاء لهم من اللاعبين المحليين.