ماجد عبدالله : خسارة النصر في ديربي الرياض تتوج الهلال بطلاً للدوري

يلتقي النصر والهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب (الملز)

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف ماجد عبدالله أسطورة نادي النصر السعودي عن تهديد فريقه بخسارة لقب الدوري السعودي في حالة الخسارة أمام الهلال.

ويلتقي النصر والهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب (الملز)، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري المحترفين.

وأكد ماجد عبدالله، أن الهلال فرصته أكبر نحو اللقب، ولكن على الجهة الأخرى فأن فوز العالمي يقربه من حصد المسابقة بنسبة لا تتجاوز الـ 50%.

وقال أسطورة العالمي أن خسارة النصر أمام الهلال تُهدي اللقب للهلال بشكل كبيراً، نظراً لاتساع الفارق بينهما.

مقارنة بالأرقام بين جوميز وعبد الرزاق حمد الله 🔝



من سيصنع الفارق في ديربي #النصر_الهلال 👀 pic.twitter.com/WY71071b6z — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 27, 2019

وعبر أسطورة النصر عن أمنياته بالتوفيق للاعبي العالمي في حصد الثلاث نقاط والمحافظة على الصدارة.

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يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 55 نقطة.