عبدالرزاق حمد الله ينشر صورة وسط تاريخ نادي النصر

النصر يواجه الهلال الجمعة المقبل في قمة مباريات الجولة الـ25

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نشر اللاعب الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، صور خاصة مع ثنائي تاريخي لنادي النصر السعودي.

وظهر حمد الله وسط الثنائي ماجد عبدالله وفهد الهريفي هدافي ونجمي الفريق السابقين، وذلك قبل المواجهة القوية التي يخوضها العالمي أمام الهلال.

النصر يواجه الهلال الجمعة المقبل في قمة مباريات الجولة الـ25 من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الإثارة والتشويق ستكون حاضرة يوم الجمعة في الديربي، إليكم مباريات الجولة الخامسة والعشرين.🔥🔥 pic.twitter.com/iypGarNG2a — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 26, 2019

وتداولت جماهير العالمي الصور التي نشرها اللاعب المغربي عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، وتداولها أنصار النادي العاصمي على نطاق واسع قبل مواجهة الهلال المرتقبة.

وعلق المهاجم المغربي على الصورة بقوله: "صورة تجمعني بالتاريخ"، في إشارة منه إلى التاريخ الكبير الذي سطره النجمين ماجد عبدالله وفهد الهريفي برفقة المنتخب السعودي ونادي النصر.

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يُذكر أن عبدالرزاق حمد الله يتربع على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 هدف.