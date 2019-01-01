ماجد عبدالله : مبروك لجماهير ومسؤولي النصر ومازال هناك شوط ثاني

العالمي تغلب على الفريق القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف

ماجد جزر

علق أسطورة الكرة السعودية ونادي النصر، ماجد عبدالله على الفوز الذي حققه ناديه على حساب نادي السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

العالمي تغلب على الفريق القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الهداف التاريخي لجمهور الشمس غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "ألف مبروك جماهير العالمي ولإخواني للاعبين وللجهازين الفني والإداري هذا الانتصار".

وأضاف ماجد : "الشوط الأول من ذهاب دور الثمانية انتهى بفوز هام جداً، ويتبقى الثاني لذلك يجب أن يستعد له الفريق جيداً فنياً وذهنياً، خطوة تفصل النصر عن نصف النهائي موفقين بإذن الله 💪".

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يُذكر أن النصر سيطير إلى قطر من أجل مباراة الإياب التي ستُقام يوم 16 سبتمبر المُقبل، والتي ستُقام على ملعب جاسم بن حمد الدولي.