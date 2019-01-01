ماجد عبدالله : أتعجب من قرار رحيل جيسوس عن الهلال

فوز النصر في الكلاسيكو الأهلي والنصر لا يعني أنه الأفضل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر ماجد عبدالله نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق عن رضاه على الأداء الذي قدمه العالمي أمام النادي الأهلي في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماجد عبدالله قال في تصريحات تلفزيونية أن فوز النصر في الكلاسيكو الأهلي والنصر لا يعني أنه الأفضل، الأهلي فاز في الدور الأول والنصر فاز في الدور الثاني.

أسطورة العالمي تطرق للحديث عن المهاجم المغربي المتألق عبدالرزاق حمدالله، وأشار إلى أنه قدم أداء مميز بفضل امتلاكه مهارات التسجيل بضربات الرأس.

النصر حسم كلاسيكو الأهلي لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم مساء أمس، ليواصل الضغط على المتصدر نادي الهلال.

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بسؤال هداف النصر التاريخي حول رأيه في رحيل البرتغالي جورج جيسوس عن قيادة الهلال قال : "لقد قدم أداءً مميزاً مع الهلال وأستغرب الاستغناء عنه خصوصًا وأنه ترك الفريق وهو في الصدارة.

🗞️ العديد من التقارير الصحفية تُشير إلى أن #النصر جدّد عقد الجبرين لـ مدة 3 سنوات إضافية مع الفريق ✍️



( 📸 : @AlNassrFC ) pic.twitter.com/AjarxcvGnl — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 13, 2019

وكانت إدارة الهلال قد أعلنت عن إقالة المدير الفني جيسوس والتعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش لقيادة الفريق.