"حذرنا ماجد النفيعي ولكن!" .. ياسر المسيليم يكشف مفاجأة كبرى عن موسم هبوط الأهلي

ماجد النفيعي وجه اتهاماته للاعبي الأهلي عندما حذروه في موسم الهبوط، فماذا دار بينهم؟

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تظن أن الأهلي هبط لدوري يلو للدرجة الأولى في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2021-2022؟، إذًا فأنت مخطئ، إذ أن حارسه السابق ياسر المسيليم كشف عن مفاجأة كبرى عما دار بين اللاعبين ورئيس النادي آنذاك ماجد النفيعي، تشير إلى هبوطه قبل انطلاق الموسم من الأساس!

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الراقي في موسم 2021-2022 تعادل في الجولة الأخيرة من الدوري أمام الشباب 0-0، بينما كان في حاجة للفوز للهروب من الهبوط، ليهبط محتلًا المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة.

عن ذاك الموسم الصادم، قال المسيليم، خلال تصريحاته لبودكاست "طابة": "الأهلي لم يهبط من مباراة الشباب، بالنسبة لي هو هبط منذ بداية الموسم، من معسكر الإعداد كان لدي هذا الشعور".

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وأضاف: "اجتماعنا بالفعل بالرئيس ماجد النفيعي بعد الجولة الخامسة، قلنا له إن اللاعبين لم يقبلوا المدرب (بيسنيك هاسي) ولا يقدرون على التعامل معه، لكنه أصر ورد علينا (المدرب لن يتغير، أنتم ناس مدلعين وتعودتم على تغيير مدرب كل موسم، المدرب لن يتغير!)".

يذكر أن النفيعي تقدم باستقالته من رئاسة النادي الجداوي في أواخر أغسطس 2022، على إثر التعثر في الجولات الأولى من دوري يلو، وقامت وزارة الرياضة بتكليف وليد معاذ لخلافته.

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