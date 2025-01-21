بعد ظهوره بصحبة الجمعان .. النصر يتفق مع سعد الشهري لتولي هذا المنصب!

أبناء النصر يعودون مجددًا..

ضمن خطة التصحيح.. توصل مجلس إدارة النصر إلى اتفاق مع المدرب الوطني السعودي سعد الشهري؛ للعمل في النادي.

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النصر بدأ خطة التصحيح؛ بتعيين ابن النادي ماجد الجمعان في منصب "الرئيس التنفيذي"، بدلًا من الإيطالي جويدو فينجا، الذي تعرض لانتقادات جماهيرية عنيفة.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الثلاثاء، اتفاق الإدارة النصراوية مع الشهري؛ لتولي منصب "المستشار الفني لكرة القدم".

الشهري ظهر بصحبة الجمعان، باستاد "الأمير محمد بن فهد" في مدينة الدمام، مساء اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة المباراة التي فاز فيها نادي النصر (3-1) على مستضيفه الخليج، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ومثّل سعد الشهري النصر كـ"لاعب" في الفترة من 2000 إلى 2004؛ كما قاد الفئات السنة بالنادي كـ"مدرب"، لتحقيق لقب الدوري الممتاز للشباب.



وبعيدًا عن النصر.. حقق المدرب الوطني وصافة كأس آسيا 2016 مع التأهل إلى المونديال عام 2017، مع منتخب السعودية للشباب؛ إلى جانب قيادته الأخضر تحت 23 سنة، للصعود إلى أولمبياد 2020، والتتويج بلقبي أمم آسيا وكأس اتحاد غرب آسيا في نفس العام "2022".