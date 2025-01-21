فيديو | وصل للملعب بصحبة هذا المدرب! .. ماجد الجمعان يثير الجدل بين جماهير النصر في مواجهة الخليج

أحد الأسماء المرشحة دائمًا للعمل في النصر..

أثار ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، "الجدل" بين جماهير الفريق الأول لكرة القدم، على هامش المواجهة ضد الخليج.

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النصر يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج "حاليًا"، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ونشر الإعلامي الرياضي علي العنزي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يظهر وصول الجمعان إلى "استاد الأمير محمد بن فهد" في مدينة الدمام؛ لمتابعة مباراة الفريق النصراوي ضد الخليج.

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وحسب المقطع الذي نشره العنزي، ظهر المدرب الوطني السعودي سعد الشهري، بصحبة الرئيس التنفيذي لنادي النصر؛ أثناء الوصول إلى الاستاد.

هذا الفيديو أشعل التكهنات بين الجماهير النصراوية؛ بشأن إمكانية انضمام الشهري إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي؛ أو حتى خلافته في منصب "الرجل الأول".

واسم الشهري يرتبط بالانضمام إلى الجهاز الفني لنادي النصر، منذ عهد المدرب البرتغالي السابق لويس كاسترو؛ والذي تم "إقالته" في سبتمبر من عام 2024، وتعيين بيولي بدلًا منه.

جدير بالذكر أن النصر يُعاني على المستوى المحلي تحديدًا، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.