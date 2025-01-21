"لا يحترمون كلماتهم ولا يوفون بوعودهم" .. ماتيو لاهوز يهاجم الحكام بسبب مباراة برشلونة وخيتافي

حالة كوندي تثير جدلًا واسعًا

انتقد ماتيو لاهوز، الحكم الدولي السابق، لجنة الحكام الرئيسية لليجا، بسبب أداء الحكم جونزاليس فورتس، ومساعده على تقنية الفيديو فيرناندو هيرنانديز مايسو، خلال مباراة برشلونة وخيتافي الأخيرة.

وتعادل برشلونة مع خيتافي (1-1)، ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا، في مباراة شهدت مطالبات لاعبي برشلونة باحتساب ركلة جزاء إثر تعرض زميلهم الفرنسي جول كوندي للشد بشكل واضح من قبل كريستانوس أوتشا لاعب خيتافي داخل منطقة الجزاء.

وقال لاهوز خلال فقرة التحليل لشبكة "موفيستار+": "الحالة ليست محل خلاف. لجنة الحكام الرئيسية نفسها قالت قبل بداية الموسم، إن جميع الاحتكاكات في منطقة الجزاء سيتم فرض عقوبات عليها. لكنهم لا يحترمون كلماتهم ولا يوفون بوعودهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف لاهوز: "الكلام ليس له أهمية طالما لا يطبق على أرض الواقع. هذا شيء يجب أن يتأملوا فيه ويطبقوا القواعد ببساطة"، وأيد هذا الرأي محلل كرة القدم خوليو مالدونادو، المعروف باسم مالديني، الذي قال: "هذا الخطأ واضح جدًا للجميع".

وجاءت كلمات لاهوز بعد انتقادات قوية من جوان لابورتا، رئيس برشلونة، للتحكيم في كوليسيوم، حيث قال: "التحكيم أمام خيتافي عار، هو مدحرج. عدم احتساب ركلة الجزاء على كوندي فضيحة. فضيحة".

كما صرح الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، المعروف بعدم الحديث عن الحكام، قائلاً: "هل كانت ركلة جزاء أم لا؟ لا أعرف ماذا أقول. يحدث نفس الشيء في كل مباراة. بالنسبة لي، إنه أمر لا يصدق. كانت ركلة جزاء واضحة، لم تكن بحاجة إلى حكم الفيديو المساعد".