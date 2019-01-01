قرعة دوري أبطال أوروبا | برشلونة يعود ضد مانشستر يونايتد ومواجهة انجليزية لتوتنهام

تعرف على نتائج قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهة ساخنة بين توتنهام ومانشستر سيتي بجانب مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

وتأهل مانشستر يونايتد وتوتنهام ومانشستر سيتي وليفربول من انجلترا ويوفنتوس من إيطاليا وبرشلونة من إسبانيا وأياكس من هولندا وبورتو البرتغالي إلى ربع النهائي.

وجاءت القرعة كالآتي:

أياكس - يوفنتوس

ليفربول - بورتو

توتنهام - مانشستر سيتي.

برشلونة - مانشستر يونايتد.

وتقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 أبريل على أن يأتي الإياب يوم 16 و17 من الشهر ذاته.

ويلاقي الفائز من مباراة توتنهام ومانشستر سيتي المنتصر من لقاء أياكس ويوفنتوس.

بينما المنتصر من ليفربول وبورتو يلعب ضد المتأهل من برشلونة ومانشستر يونايتد في نصف النهائي.

أما مواجهات نصف النهائي فإن لقاء الذهاب سوف يكون يومي 30 أبريل والأول من مايو والإياب في 7 و8 مايو.

وشهد دور ثمن النهائي العديد من الظواهر غير المتوقعة وأبرزها خروج ريال مدريد وعودة فرق كثيرة من الهزيمة على رأسها مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أنّ ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد يستضيف المباراة النهائية في الأول من يونيو المقبل.