ماتيب: كلوب وأنفيلد سبب الريمونتادا على برشلونة

اللحظة الأفضل في مسيرتي..

اعتبر جويل ماتيب، لاعب ليفربول، أن مدربه يورجن كلوب مع الأجواء المميزة في ملعب أنفيلد كانت سببًا في الريمونتادا التاريخية أمام برشلونة بدوري ابطال أوروبا.

وكان ليفربول قد خسر في الذهاب بالكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يُفاجئ العالم بأسره بعودة تاريخية ومذهلة في أنفيلد وفوز أسطوري برباعية نظيفة تأهل به إلى نهائي الأبطال وحقق اللقب بعدها على حساب توتنهام.

ماتيب كان جزءًا من هذه الملحمة وروى من قبل أنه زامل ليونيل ميسي في اختبار المنشطات ورآه محبطًا للغاية، والآن تحدث عن أسباب فعل هذا الإعجاز الكروي.

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الدولي الكاميروني قال "كلوب هو السبب، لقد جعلنا نؤمن بأن لدينا الفرصة ويمكننا حقًا أن نفعل شيئًا نخبر أطفالنا عنه في المستقبل.".

كما تابع "كل هدف كان مهمًا، مجرد التسجيل منحنا الأمل، لو ظللنا بدون تسجيل لفترة طويلة لبردت مشاعرنا، لكن الهدف الأول منحنا المزيد من الثقة في قدرتنا على تحقيق شيء ما.".

واستطرد "كان الجو جنونيًا عندما دخلنا الملعب على الرغم من معرفة الجماهير بصعوبة المهمة بعد نتيجة مباراة الذهاب.".

وأتم "مع إحرازنا الهدف الرابع، كان الأمر بمثابة الجنون نوعًا ما، لم أستطع تصديق ما حدث، رأيت أوريجي للتو يحرز هدفًا وكنت مرتبكًا بعض الشيء، بعد ثوانٍ أدركت ما حدث وانضممت للاحتفال.".

يذكر أن ليفربول قد خرج في نسخة هذا الموسم من دوري الأبطال على يد أتلتيكو مدريد بعد الهزيمة ذهابًا وإيابًا من كتيبة دييجو سيميوني، قبل إيقاف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.